Ошибочный курс Запада и предотвращение большой войны. Что Путин сказал послам

Иллюзорные расчеты по нанесению России поражения могут строить только те, кто не знает ее историю и не понимает силу ее единства: «Взятый рядом западных государств по сути враждебный курс на эскалацию и затягивание украинского конфликта, имея в виду нанести нашей стране стратегическое поражение, глубоко ошибочный».