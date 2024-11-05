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Ошибочный курс Запада и предотвращение большой войны. Что Путин сказал послам

Иллюзорные расчеты по нанесению России поражения могут строить только те, кто не знает ее историю и не понимает силу ее единства. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на церемонии вручения верительных грамот иностранными послами в Кремле.

Он отметил, что Россия прилагает активные усилия для предотвращения перерастания конфликта на Ближнем Востоке в большую войну.

ТАСС собрал основные заявления главы государства.

Об Украине и ошибочном курсе Запада

Иллюзорные расчеты по нанесению России поражения могут строить только те, кто не знает ее историю и не понимает силу ее единства: «Взятый рядом западных государств по сути враждебный курс на эскалацию и затягивание украинского конфликта, имея в виду нанести нашей стране стратегическое поражение, глубоко ошибочный».

Россия остается готовой к переговорам с Украиной.

Россия ценит «искреннее желание» партнеров по БРИКС помочь в урегулировании украинского кризиса.

О сотрудничестве и санкциях

Россия «открыта для взаимовыгодного сотрудничества со всеми без исключения государствами на принципах равноправия, невмешательства во внутренние дела и неукоснительного соблюдения международного права».

Москва выступает «за формирование справедливой системы мировых экономических отношений, свободных от недобросовестной конкуренции, односторонних нелегитимных санкций и политически мотивированных ограничений».

Россия не стремится к конфронтации и верит, что в Европе возобладает «рациональный, взвешенный взгляд» на сотрудничество.

О внешней политике

Россия в своей внешней политике придерживается конструктивного курса, который учитывает и ее интересы, и мировые тенденции.

О ситуации на Ближнем Востоке

Россия прилагает активные усилия для предотвращения перерастания конфликта на Ближнем Востоке «в большую войну».

Об отношениях между Арменией и Азербайджаном

Россия «делает все для нормализации» армяно-азербайджанских отношений и подписания мирного договора между Ереваном и Баку.

Путин Владимир
дипломатия