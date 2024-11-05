В Минобороны Беларуси рассказали об обстановке на границе с Украиной



«Сегодня, в условиях отсутствия успехов ВСУ на поле боя, поставленное натовское оружие применяется Киевом в том числе и для нанесения ударов по объектам гражданской инфраструктуры российских городов. География ударов постоянно расширяется. При этом существенно активизирована диверсионно-террористическая деятельность на территории России. Запад нескрываемо подталкивает киевский режим к продолжению боевых действий до “последнего украинца”, — сказал Владимир Куприянюк.



Более того, отметил заместитель начальника Генштаба Вооруженных Сил, в непосредственной близости от белорусской границы сосредоточена значительная группировка украинской армии численностью около 15 тыс. человек. “В приграничных с Беларусью областях выстроена и постоянно совершенствуется система оборонительных рубежей, районов и позиций”, — добавил он.



Владимир Куприянюк обратил внимание, что против Беларуси продолжается ведение разведки всех видов. Для этого в том числе используются маневренные группы радиоэлектронной разведки и беспилотники. В отношении находящихся в приграничье сотрудников белорусских силовых ведомств систематически осуществляются провокационные и демонстративные действия.



“У самой государственной границы на постоянной основе находятся подразделения специального назначения с бронетехникой из состава сил специальных операций и национальной гвардии Украины”, — подчеркнул Владимир Куприянюк.