«Готовы к радикальным действиям». Лукашенко предупредил о попытках раскачать ситуацию в Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко сказал о попытках раскачать ситуацию в республике, сообщает пресс-служба президента.
Так, на совещании по вопросам проведения президентских выборов 2025 года, Лукашенко обратил внимание на то, что в ходе избирательной кампании в стране нельзя расслабляться. При этом он не исключил возникновение провокаций, как информационных, так и политических.
— Они были, есть и будут, — уверен президент.
Также Александр Лукашенко заметил, что в белорусском обществе достаточно разных людей, пояснив что из-за этого не стоит расслабляться властям.
— Не надо расслабляться: «Ах, у нас общество такое — эти отмороженные самые, они сбежали и прочее…» Хватает в обществе разных людей. И расслабляться здесь никому ни в коем случае не надо, — прокомментировал глава страны.
Обращаясь к органам власти на местах, Лукашенко сказал исходить из худшего варианта. Тогда, если «будет лучше», то и хорошо. Кроме того, глава государства заверил, что руководителей регионов будут регулярно информировать о ситуации, в случае возникновения каких-то опасных тенденций.
Отдельно говоря о попытках раскачать ситуацию в Беларуси, Лукашенко сказал о заявлениях некоторых о том, что «они к 2030 году там готовятся». Но он предупредил, что могут говорить одно, а предпринимать совершенно иные меры.
— Они уже вырабатывают планы, как им действовать, — уверен он.
Еще белорусский президент заявил о том, что градус напряжения, преимущественно, создается за пределами страны. И что оппоненты не могут разобраться, какую тактику выработать.
— Думаю, подскажут. Там же разумных много вокруг. И деньги дадут на это, — пояснил лидер Беларуси.
Однако также Лукашенко отметил, что следует понимать, что время просто так говорить в СМИ уже ушло. И добавил, что противники это понимают, в связи с чем настроены и на радикальные меры.
— Они готовы и к радикальным действиям. Значит, и мы в ответ должны быть готовы предпринимать адекватные действия, — заключил президент.
Кроме того, президент Беларуси Александр Лукашенко сказал о выводах из 2020 года и планах белорусских властей: «Действовать, как нужно стране и народу».
Еще глава страны рассказал, как пройдут президентские выборы в Беларуси в 2025 году: «Чтобы комар носа не подточил».
Ранее ЦИК сообщил о семи претендентах в кандидаты на пост президента Беларуси.