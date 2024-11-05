Губернатор Вячеслав Федорищев резко раскритиковал состояние автовокзала в Самаре

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев выразил недовольство состоянием Центрального автовокзала Самары. Критика прозвучала на оперативном совещании регионального правительства, которое прошло во вторник, 5 ноября. Поводом послужили жалобы жителей, оставленные в соцсетях.
«Самара — город большой, областной центр, а автовокзала нет. Приехали из Тольятти на соревнования, а обратно решили на автобусе. Приехали на Центральный автовокзал. Нам кассиры сказали, что на Тольятти отсюда автобусы не ходят. На улице стоят два туалета, в которые нельзя зайти. Просто позор, что увидели наши дети», — написали самарцы.
Вячеслав Федорищев согласился с оценкой жителей и назвал ситуацию «позором». Он также добавил, что аналогичные проблемы существуют с автовокзалом в Новокуйбышевске. Работы по ремонту там автовокзала должны были начаться еще летом 2024 года, но контракт на выполнение работ был заключен только на прошлой неделе.
Напомним, автовокзал Самары может столкнуться с банкротством. Индивидуальный предприниматель, являющийся кредитором АО «Евразийская корпорация автовокзалов», подал заявление о признании предприятия несостоятельным. Эта компания владеет Центральным автовокзалом Самары.