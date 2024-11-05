Губернатор Вячеслав Федорищев резко раскритиковал состояние автовокзала в Самаре

«Самара — город большой, областной центр, а автовокзала нет. Приехали из Тольятти на соревнования, а обратно решили на автобусе. Приехали на Центральный автовокзал. Нам кассиры сказали, что на Тольятти отсюда автобусы не ходят. На улице стоят два туалета, в которые нельзя зайти. Просто позор, что увидели наши дети», — написали самарцы.