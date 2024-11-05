В петербургском парламенте появился новый депутат. Избирком утвердил замену Вишневскому*

Вишневский* избрался в Заксобрание Петербурга по списку партии «Яблоко». Следующей в списке была Ольга Штанникова. До этого она возглавляла аппарат уполномоченного по правам человека в Санкт-Петербурге и работала помощником во фракции «Яблоко» в петербургском парламенте.