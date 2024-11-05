В Молдавии потребовали отставки членов Конституционного суда

На прошедшем 20 октября референдуме по вопросу о вступлении Молдавии в ЕС за евроинтеграцию проголосовали 50,46% граждан, против — 49,54%. На референдуме нужно было ответить на один вопрос: «Поддерживаете ли вы изменение конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский союз?». Представители оппозиции считают, что плебисцит должен был помочь президенту Майе Санду переизбраться на второй срок на фоне экономического кризиса и акций протеста. Они напомнили, что согласно конституции, никакая идеология не может устанавливаться в качестве официальной государственной и обратили внимание, что переговоры с Брюсселем еще не начались и населению Молдавии еще неизвестны условия вступления в ЕС.