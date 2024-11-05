В Молдавии потребовали отставки членов Конституционного суда

КИШИНЕВ, 5 ноя — РИА Новости. В Молдавии опубликовали петицию с требованием отставки членов Конституционного суда из-за признания референдума о евроинтеграции, сообщила во вторник депутат оппозиционного Блока коммунистов и социалистов Диана Караман.
Конституционный суд Молдавии признал 31 октября результаты референдума, в рамках которого 50,46% жителей страны поддержали изменение конституции ради евроинтеграции. Двое из шести судей — Сергей Цуркан и Владимир Цуркан — выступили с особым мнением, не согласившись с принятым решением. Во вторник поправки в конституцию Молдавии были опубликованы в «Официальном вестнике», что означает их вступление в силу.
«Вся страна сегодня стала свидетелем насколько цинично и преступно 4 члена Конституционного суда оправдывают, даже не оправдывают, а утверждают подлог официальных данных… Если вы против унижения Молдовы и граждан Республики Молдова, подпишите петицию с требованием немедленной отставки членов КС, допустивших преступления против народа Республики Молдова».
Она добавила, что документ опубликован на местном сайте для размещения петиций.
В петиции требуют немедленной отставки судей Конституционного суда, «причастных к искажению и манипуляции результатов референдума», а также пересмотра решения КС и проведения международного расследования и мониторинга с целью установить объективные причины фальсификации и устранить дальнейшие попытки политического вмешательства в судебные органы.
Основаниями для отставки названы отсутствие независимости судей, фальсификации и манипуляции данными. «Согласно Избирательному кодексу Республики Молдова, окончательный результат референдума должен был определяться исходя из числа избирателей, принявших участие в голосовании. Однако, вопреки законодательству, судьи КС одобрили метод расчета процента голосов от числа “действительных голосов”, что искусственно изменило результат в пользу утверждения изменений», — поясняется в петиции.
На прошедшем 20 октября референдуме по вопросу о вступлении Молдавии в ЕС за евроинтеграцию проголосовали 50,46% граждан, против — 49,54%. На референдуме нужно было ответить на один вопрос: «Поддерживаете ли вы изменение конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский союз?». Представители оппозиции считают, что плебисцит должен был помочь президенту Майе Санду переизбраться на второй срок на фоне экономического кризиса и акций протеста. Они напомнили, что согласно конституции, никакая идеология не может устанавливаться в качестве официальной государственной и обратили внимание, что переговоры с Брюсселем еще не начались и населению Молдавии еще неизвестны условия вступления в ЕС.
В Молдавии 3 ноября прошел второй тур президентских выборов. За победу боролись прозападный президент Майя Санду и экс-генпрокурор, кандидат от оппозиционной партии социалистов, выходец из Гагаузии Александр Стояногло. После обработки 100% протоколов Санду, которую поддерживает правящая партия «Действие и солидарность», набирает 55,33% голосов, Стояногло — 44,67%. В то же время после обработки 100% протоколов с избирательных участков внутри страны во втором туре выборов лидирует Стояногло с 51,19%, Санду набирает 48,81%.