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Мэр Уфы сообщил, что «кого-то сегодня уволят»

Мэр Уфы сообщил, что «кого-то сегодня уволят».

Источник: Город Уфа

В комментариях под одним из постов главы администрации Уфы Ратмира Мавлиева жительница города рассказала о не закопанных поврежденных саженцах лип у дома № 134 по улице Достоевского.

«Привезли такие липы сажать сегодня на Достоевского, 134, да еще в мороз оставили. Не закопали», — написала уфимка.

В подтверждении своих слов она разместила фото деревьев.

В ответ на такую информацию мэр Уфы пообещал предпринять быстрые и решительные действия.

«Уже разбираюсь, кого-то сегодня уволят», — написал Ратмир Мавлиев.