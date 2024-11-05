Мэр Уфы сообщил, что «кого-то сегодня уволят».

В комментариях под одним из постов главы администрации Уфы Ратмира Мавлиева жительница города рассказала о не закопанных поврежденных саженцах лип у дома № 134 по улице Достоевского.
«Привезли такие липы сажать сегодня на Достоевского, 134, да еще в мороз оставили. Не закопали», — написала уфимка.
В подтверждении своих слов она разместила фото деревьев.
В ответ на такую информацию мэр Уфы пообещал предпринять быстрые и решительные действия.
«Уже разбираюсь, кого-то сегодня уволят», — написал Ратмир Мавлиев.