Хейли назвала Трампа «лучшим выбором», пусть его и «ненавидят миллионы»

Также Хейли обвинила тандем Байдена-Харрис в провале политики в сфере нацбезопасности и заявила, что мир был безопаснее при правлении Трампа. «Наша южная граница сегодня — самая острая угроза нашей безопасности; г-н Байден и г-жа Харрис сделали ее значительно хуже. Их фиаско в Афганистане не только создало новое террористическое государство; оно также стало сигналом слабости, которая спровоцировала войну России против Украины. Их умиротворение Ирана обогатило этот деспотичный режим и придало ему смелости вести войну с Израилем через своих террористических доверенных лиц. А слабость администрации по отношению к Китаю не сделала ничего, чтобы помешать расширению коммунистической державы за наш счет», — пишет в своей статье экс-дипломат.