Хейли назвала Трампа «лучшим выбором», пусть его и «ненавидят миллионы»

Взгляды кандидата в президенты США Дональда Трампа неоднозначны, и есть миллионы американцев, которые «ненавидят» его, однако выборы сегодня стоит между политикой Трампа и Камалы Харрис, и подход последней привел США к резкому росту инфляции и государственного долга. Об этом в статье для The Wall Street Journal (WSJ) написала экс-постпред США при ООН, бывшая губернатор Южной Каролины и экс-участница предвыборной гонки республиканка Никки Хейли.
«Я не всегда согласна с господином Трампом на 100%, но я согласна с ним большую часть времени. При этом с госпожой Харрис я не согласна почти всегда. Это делает этот выбор легким», — написала Хейли.
Она подчеркнула, что политика действующего президента США Джо Бафдена и его вице-президента Харрис привела к среднему росту расходов на одного американца примерно на $13 тыс. в год по сравнению с четырьмя годами ранее. Кроме этого, цены выросли практически на все — продукты питания, бензин, счета за коммунальные услуги, страховку и др. «Это прямой результат программы Байдена-Харрис, которая подстегнула инфляцию», — пишет экс-постпред США при ООН.
Помимо этого, Хейли напомнила, что госдолг США за последние годы вырос до рекордных $36 трлн. Она связала это с политикой демократов и названному «Американскому плану спасения» и «Закону о снижении инфляции».
Также Хейли обвинила тандем Байдена-Харрис в провале политики в сфере нацбезопасности и заявила, что мир был безопаснее при правлении Трампа. «Наша южная граница сегодня — самая острая угроза нашей безопасности; г-н Байден и г-жа Харрис сделали ее значительно хуже. Их фиаско в Афганистане не только создало новое террористическое государство; оно также стало сигналом слабости, которая спровоцировала войну России против Украины. Их умиротворение Ирана обогатило этот деспотичный режим и придало ему смелости вести войну с Израилем через своих террористических доверенных лиц. А слабость администрации по отношению к Китаю не сделала ничего, чтобы помешать расширению коммунистической державы за наш счет», — пишет в своей статье экс-дипломат.
Никки Хейли — последняя из республиканцев — соперников Трампа на праймериз. Она неоднократно критиковала Трампа, в том числе говорила, что тот психически нездоров, немолод и «дружит с диктаторами». Вместе с тем Хейли назвала Украину «другом Вашингтона» и «проамериканской страной», а также выступала за продолжение оказания Киеву помощи.
5 ноября в США проходят 60-е президентские выборы. За пост поборются бывший глава государства и бизнесмен Дональд Трамп, выдвинутый кандидатом от Республиканской партии, и вице-президент страны Камала Харрис, сменившая выбывшего из гонки демократа и главу государства Джо Байдена.
Действующая вице-президент стала первой женщиной на этом посту, а также первым темнокожим политиком на этой должности в истории США. В прошлом она была генпрокурором Калифорнии, а также представляла этот штат в сенате.
Инаугурация пройдет 20 января 2025 года. Если выборы выиграет Трамп, он станет самым возрастным на момент избрания президентом (78 лет, семь месяцев и шесть дней). Сейчас «титул» удерживает Байден — к моменту инаугурации ему было 78 лет и два месяца.