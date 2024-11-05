В большинстве штатов США началось голосование на президентских выборах

НЬЮ-ЙОРК, 5 ноября. /ТАСС/. Избирательные участки в большинстве американских штатов открылись в 07:00 по времени Восточного побережья (15:00 мск) для желающих проголосовать на 60-х по счету всеобщих выборах в США.
Среди начавших работу в этот час участки в колеблющихся штатах Джорджия, Мичиган и Пенсильвания, которые играют ключевую роль в гонке и, вероятно, определят ее исход. Кроме того, голосование стартовало в столичном округе Колумбия, Алабаме, Иллинойсе, Индиане, Луизиане, Массачусетсе, Миссури, Флориде, Южной Каролине и некоторых других штатах.
В нескольких штатах голосование уже идет. С 06:00 по времени Восточного побережья (14:00 мск) отдать свой голос в поддержку того или иного кандидата могут жители Вирджинии, Кентукки, Коннектикута, Мэна, Нью-Йорка и Нью-Джерси. К 14:00 по времени Восточного побережья (20:00 мск) участки будут открыты по всей стране. Завершится голосование с закрытием участков в штате Аляска в 01:00 6 ноября по времени Восточного побережья (09:00 6 ноября мск).
На всеобщих выборах в США будут избраны президент и вице-президент, треть Сената и вся Палата представителей Конгресса США, а также губернаторы 11 штатов и 2 территорий. На пост главы государства баллотируются кандидат от республиканцев Дональд Трамп и представляющая правящую Демократическую партию США Камала Харрис. Трамп был 45-м американским президентом, он находился у власти в 2017—2021 годах. Президентские выборы 2020 года он проиграл демократу Джо Байдену, а сейчас предпринимает попытку вернуться в Белый дом. Харрис занимает с января 2021 года должность вице-президента США.