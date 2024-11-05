В Белоруссии заявили, что Запад усиливает присутствие у границ страны

«Масштабное присутствие коалиционных войск на восточном фланге альянса сопровождается их высокой военной активностью. Начиная с 2017 года численность иностранных воинских контингентов на территории Европы увеличилась более чем на 20 тысяч военнослужащих. Проведенная в европейском регионе серия учений “Защитник‑2024” стала беспрецедентной по своему географическому размаху и количеству привлеченных сил и средств. Всего в маневрах задействовались около 90 тысяч человек, до 15 тысяч единиц военной техники, около 300 самолетов, более 70 кораблей. При этом цели мероприятия и характер решаемых задач свидетельствуют о том, что Запад уже открыто готовится к военным действиям против России и Беларуси. Территория Европы используется как полигон для отработки вопросов переброски войск, создания наступательных группировок и их применения на восточном направлении», — отметил он.