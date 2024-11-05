Трамп назвал США оккупированной страной

В материале говорится, что при этом он подразумевал как нелегальных, так и легальных мигрантов и пообещал спасти каждый город и поселок, который подвергся «вторжению и завоеванию».
«Это военные вторжения без униформы. Вот и всё», — заявил Трамп, пообещав начать масштабную депортацию мигрантов.
CNN уточняет, республиканец завершил свою третью президентскую кампанию той же антииммиграционной риторикой, которую он использовал для старта своей первой попытки занять Белый дом. Экс-президент добавил, что будет преследовать банды мигрантов, запретит города-убежища и будет добиваться смертной казни для любого мигранта, который убьет гражданина США.
Отмечается, что он также заявил о намерении оживить производство в США, введя высокие пошлины на автомобильную продукцию, произведенную в Мексике, и сталь, произведенную в Китае.
«Четыре года режима Камалы не принесли американским рабочим ничего, кроме экономического ада», — добавил Трамп.
Ранее в этот день Трамп допустил свой проигрыш на выборах, однако подчеркнул, что у него есть существенное преимущество перед своей оппоненткой, вице-президентом и кандидатом от Демократической партии Камалой Харрис.
Накануне республиканец назвал ошибкой свой уход из Белого дома после поражения на выборах 2020 года. После проигрыша экс-президент США неоднократно заявлял о своем несогласии с итогами, а также о фальсификации выборов.
Выборы 47-го президента США проходят 5 ноября 2024 года. На этот пост претендуют кандидат от Демократической партии Камала Харрис и представитель партии республиканцев Дональд Трамп.