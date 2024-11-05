Много нарушений? Что думают дончане об отставке губернатора Голубева

Губернатор Ростовской области Василий Голубев 4 ноября объявил о своей отставке. Он сообщил, что принял такое решение сам, из-за перехода на другую работу. Однако в последнее время в адрес губернатора поступало много нареканий.
Подробнее об этом и о том, что думают жители Ростовской области об уходе Василия Голубева, — в материале rostov.aif.ru.
Сироты, школы, дома.
Василий Голубев стал главой региона 14 июня 2010 года. За почти 15 лет его правления в области изменилось многое. Но в последнее время в адрес губернатора стали часто поступать представления прокуратуры из-за различных нарушений.
Так, например, в марте донская прокуратура обратила внимание губернатора на проблемы с аварийными зданиями. Выяснилось, что в регионе остаются нерасселёнными 178 домов с угрозой обрушения. При этом в пример Голубеву привели пятиэтажку на Нариманова. Она обрушилась, хотя её даже не признали вовремя аварийной. В итоге жильцы остались без крова и личных вещей. Повезло ещё, что успели вовремя эвакуироваться и обошлось без жертв. В апреле прокуратура снова отправила губернатору претензию. На этот раз из-за нарушения прав детей. Было установлено, что в некоторых городах Ростовской области детям-инвалидам и эпилептикам в медучреждениях не выписывали рецепты на необходимые препараты. А также выявили проблемы на спортивных площадках и территориях школ — они зачастую содержатся не так, как этого требуют нормы.
«До сведения губернатора доведена информация о необходимости принятия дополнительных мер для неукоснительного обеспечения прав детей», — прокомментировали в пресс-службе прокуратуры Ростовской области.
Следующее представление Голубев получил в тот же месяц. На этот раз из-за детей-сирот.
«Правительством области длительное время не принимаются меры по приведению региональной нормативной базы в соответствие с федеральным законодательством, предусматривающим право детей-сирот на проживание в жилом помещении опекуна без взимания платы», — пояснили в ведомстве.
Ещё одна проблема с сиротами — им не выдают жильё вовремя. А выданные квартиры иногда не отвечают требованиям безопасности, либо они в плохом состоянии.
Также проблемы коснулись инвалидов. Выяснилось, что не все они получили соцподдержку, потому что регион выделил для этой цели недостаточно средств.
Кроме того, оказалось, что восемь подрядчиков, которые строили донские школы и детсады, сорвали сроки. Надзорное ведомство попросило Василия Голубева заняться и этим вопросом.
А в июле 2024 года прокуратура потребовала от губернатора Дона устранить нарушения законодательства о противодействии коррупции. Выяснилось, что некоторые чиновники не представляли сведения о своих доходах и расходах. Ещё два работника министерства управляли некоммерческими организациями без разрешения работодателя. Проблемы нашлись и в других сферах: оказалось, в регионе недостаточно условий для привлечения инвестиций. Капремонт в многоквартирных домах тоже не выполняется вовремя. А одна из самых масштабных проблем — дефицит транспорта. В крупных городах не хватает автобусов. А на 16% межмуниципальных маршрутов и вовсе отсутствуют перевозчики.
Стоит отметить, что власти реагировали на эти сообщения по мере возможности. Например, был решен вопрос с соцподдержкой для инвалидов.
«После вмешательства надзорного органа на заседании Законодательного собрания области принято решение о выделении дополнительных денежных средств для оказания мер социальной поддержки инвалидам в размере свыше 116 млн рублей», — рассказали в пресс-службе прокуратуры.
Будет также или хуже?
Тем не менее, по словам самого Василия Голубева, эти проблемы не связаны с его отставкой. Он просто решил перейти на другую работу. Какую именно — пока не говорит.
Кстати, сразу после новости об отставке губернатора, в СМИ появилось сообщение о том, что в его рабочем кабинете прошли обыски. Якобы к Голубеву заглянули сотрудники ФСБ из Москвы. Силовики искали документацию, связанную с двумя реализуемыми в Ростове-на-Дону проектами. Но эту информацию опровергли.
«Информация не соответствует действительности».
Что касается жителей Ростовской области, одни из них обрадовались уходу губернатора, другие, напротив, высказали сожаление и слова благодарности за проделанную работу. «Ну, наконец-то. Может теперь дороги станут нормальные», «Этого давно ждали», «Мы не расстроились», «Очень жаль, помогал нам на СВО и ветеранам», «Спасибо за всё что вы сделали» «А вопрос мой так и не решили. Слился», «Не факт, что останется всё хотя бы так же», «Хотелось бы ссылку на телегу нового губернатора», «Василий Юрьевич, спасибо за работу и удачи вам», «За что спасибо? Красносулинский район, Каменский район — дорог нет, всё мусором завалено».
И всё же Дон за эти годы изменился к лучшему. Было сделано много хорошего. Например, значительно преобразились Ростов и Таганрог. Появились новые дороги, мосты и развязки. В центре региона и на периферии отремонтировали и возвели новые школы, детсады, поликлиники, больницы, спорткомплексы. Началась масштабная застройка территории старого аэропорта, где открылся и работает новый автовокзал. Подробнее об этом rostov.aif.ru рассказывал здесь.