Много нарушений? Что думают дончане об отставке губернатора Голубева

Так, например, в марте донская прокуратура обратила внимание губернатора на проблемы с аварийными зданиями. Выяснилось, что в регионе остаются нерасселёнными 178 домов с угрозой обрушения. При этом в пример Голубеву привели пятиэтажку на Нариманова. Она обрушилась, хотя её даже не признали вовремя аварийной. В итоге жильцы остались без крова и личных вещей. Повезло ещё, что успели вовремя эвакуироваться и обошлось без жертв. В апреле прокуратура снова отправила губернатору претензию. На этот раз из-за нарушения прав детей. Было установлено, что в некоторых городах Ростовской области детям-инвалидам и эпилептикам в медучреждениях не выписывали рецепты на необходимые препараты. А также выявили проблемы на спортивных площадках и территориях школ — они зачастую содержатся не так, как этого требуют нормы.