Василий Голубев подвел итоги своего руководства Ростовской областью

Доходы в бюджет региона увеличились в 3,3 раза, а расходы — в 3,5 раза. Объем промпроизводства вырос в 4,5 раза: с 2010 года на Дону появились 40 предприятий, в которые суммарно инвестирован 51 млрд руб. Согласно данным областного отделения органа госстатистики, в первом полугодии 2024 года оборот товаров в сфере промышленности составил 913 млрд руб.