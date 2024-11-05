Лавров рассказал про сотрудничество с Астаной на фоне санкций

МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Москва видит активную работу западных эмиссаров с Астаной по соблюдению антироссийских ограничений и знает об угрозах применения против казахстанских компаний и банков вторичных санкций, заявил РИА Новости глава МИД РФ Сергей Лавров.
Ранее в МИД Казахстана заявили, что Республика не вводила экономические рестрикции против России и не хочет, чтобы казахстанская территория использовалась для обхода санкций.
Отвечая на просьбу это прокомментировать, Лавров указал, что «нам импонирует, что Казахстан занял взвешенную позицию в условиях серьезного внешнего давления». «Приветствуем заявление заместителя премьер-министра Казахстана Серика Жумангарина в ходе недавнего интервью одному из американских СМИ об отказе республики слепо следовать односторонним санкциям, направленным против нашей страны», — добавил он.
По словам российского министра, «мы видим активную работу, которую ведут западные эмиссары с Астаной по вопросу соблюдения антироссийских ограничений». «Знаем об угрозах применения против казахстанских компаний и банков вторичных санкций и включения экономоператоров в американские и европейские “черные списки”», — сказал Лавров.
«Поэтому опасения казахстанских друзей относительно возможного попадания под санкции за торговлю с Россией нам понятны. В условиях шантажа и запугиваний со стороны Вашингтона и Брюсселя Казахстан вынужден проявлять осмотрительность, чтобы не навредить своим компаниям. Полагаю, что заботой о национальных экономоператорах и обусловлены заявления казахстанских партнеров», — пояснил Лавров.
Он добавил, что «несмотря на попытки Запада оторвать Казахстан от России, сотрудничество с Астаной успешно развивается». «Наши страны совместно работают над поиском оптимальных форм взаимодействия, которые позволяли бы нам продолжать наращивать двустороннюю торговлю даже в условиях западных ограничений», — заключил министр.