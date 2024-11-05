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ЕАО может возглавить чиновница из фонда «Защитники Отечества»

Еврейскую автономную область (ЕАО) вместо Ростислава Гольдштейна может возглавить начальник управления по работе с регионами фонда Защитники Отечества Мария Костюк, сообщили два источника Ъ в администрации президента. Глава Еврейской автономной области Ростислав Гольдштейн возглавит Коми после ухода в отставку Владимира Уйбы, узнал Ъ.

Источник: Freepik

Мария Костюк — замсекретаря по работе с общественными объединениями и молодежной политике регионального отделения «Единой России» в Еврейской автономной области. Секретарем регионального отделения является сам Гольдштейн.

Костюк 47 лет, она — уроженка поселка Смидович в ЕАО. Окончила Биробиджанский государственный педагогический институт, преподавала историю в школе своего родного поселка. В 2009 году она стала начальником отдела по работе с территориальным общественным самоуправлением в Биробиджане, а вскоре — замглавы мэрии Биробиджана. В 2017 году Костюк стала помощником Ростислава Гольдштейна. С 2021 по 2023 годы она была зампредом правительства ЕАО. В 2023 году Костюк вошла в список доверенных лиц президента России Владимира Путина. Мария Костюк замужем. Ее сын Андрей в 2022 году отправился добровольцем на СВО, погиб в августе того же года.

О том, что Гольдштейн может возглавить Коми после ушедшего в отставку Владимира Уйбы, сообщил источник «Ъ» в администрации президента и собеседник, близкий к АП. Сам Уйба сообщил о своей отставке сегодня, 5 ноября. По его словам, президент «доверил ему новый фронт работы на федеральном уровне».