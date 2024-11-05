ЕАО может возглавить чиновница из фонда «Защитники Отечества»

Костюк 47 лет, она — уроженка поселка Смидович в ЕАО. Окончила Биробиджанский государственный педагогический институт, преподавала историю в школе своего родного поселка. В 2009 году она стала начальником отдела по работе с территориальным общественным самоуправлением в Биробиджане, а вскоре — замглавы мэрии Биробиджана. В 2017 году Костюк стала помощником Ростислава Гольдштейна. С 2021 по 2023 годы она была зампредом правительства ЕАО. В 2023 году Костюк вошла в список доверенных лиц президента России Владимира Путина. Мария Костюк замужем. Ее сын Андрей в 2022 году отправился добровольцем на СВО, погиб в августе того же года.