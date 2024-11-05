Россия и Белоруссия отменят роуминг в Союзном государстве

«Ранее, напомню, бесплатными стали входящие вызовы в роуминге на территории Союзного государства. Сейчас мы идем дальше: с 1 марта следующего года для абонентов российских и белорусских операторов нужно обеспечить, соответственно, комфортные тарифы для телефонных разговоров и передачи интернет-данных, цифровых данных», — сказал господин Мишустин в ходе заседания (цитата по сайту правительства).
Работа над отменой роуминга между Россией и Белоруссией идет с 2017 года. С апреля 2022-го была отменена плата за определенное количество входящих вызовов в роуминге. В мае 2024 года президент Белоруссии Александр Лукашенко объявил о планах отменить роуминг между странами. В ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным господин Лукашенко говорил, что стороны прилагают усилия, создавая условия для взаимных поездок граждан, развития их контактов и прямого общения друг с другом. По словам главы Минцифры Максута Шадаева, основная проблема инициативы заключалась в финансовых потерях белорусских операторов.