Россия и Белоруссия отменят роуминг в Союзном государстве

Работа над отменой роуминга между Россией и Белоруссией идет с 2017 года. С апреля 2022-го была отменена плата за определенное количество входящих вызовов в роуминге. В мае 2024 года президент Белоруссии Александр Лукашенко объявил о планах отменить роуминг между странами. В ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным господин Лукашенко говорил, что стороны прилагают усилия, создавая условия для взаимных поездок граждан, развития их контактов и прямого общения друг с другом. По словам главы Минцифры Максута Шадаева, основная проблема инициативы заключалась в финансовых потерях белорусских операторов.