Содействие диалогу между Кишиневом и Тирасполем необходимо, заявил Лавров

По его словам, «сейчас важно проявлять благоразумие еще и потому, что созданное в 2002 году “Постоянное совещание по политическим вопросам в рамках переговорного процесса по приднестровскому урегулированию”, известное как формат “5+2”, переживает сложный период». «Его работа на текущий момент “заморожена”. Причем объясняется это отнюдь не только блокировкой со стороны Украины», — рассказал он.