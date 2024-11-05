Содействие диалогу между Кишиневом и Тирасполем необходимо, заявил Лавров

МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил в интервью РИА Новости, что надеется, что у Кишинева хватит здравомыслия, чтобы избежать шагов, которые могут привести к эскалации вокруг Приднестровья.
«Ситуация вокруг Приднестровья, действительно, непростая. Среди прочего, на нее влияют и внутриполитические процессы в Молдавии. Надеюсь, что у молдавских властей хватит здравомыслия, чтобы избежать необдуманных шагов, которые могут привести к эскалации напряженности», — сказал министр.
По его словам, «сейчас важно проявлять благоразумие еще и потому, что созданное в 2002 году “Постоянное совещание по политическим вопросам в рамках переговорного процесса по приднестровскому урегулированию”, известное как формат “5+2”, переживает сложный период». «Его работа на текущий момент “заморожена”. Причем объясняется это отнюдь не только блокировкой со стороны Украины», — рассказал он.
«Пауза в работе переговорного механизма длится с октября 2019 года. Основная причина — диаметрально противоположные позиции Кишинева и Тирасполя практически по всем ключевым аспектам урегулирования», — отметил министр.
«На этом фоне звучат рассуждения, что региональный контекст требует создания новых диалоговых площадок по приднестровскому вопросу. Ставится под сомнение ценность формата “5+2”. Мы не согласны с такой постановкой вопроса и считаем, что внешнее содействие прямому диалогу между Кишиневом и Тирасполем необходимо», — добавил он.
Приднестровье, где около 60% населения составляют русские и украинцы, стремилось выйти из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь присоединения к Румынии на волне национализма. В 1992 году, после неудачной попытки молдавских властей решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.