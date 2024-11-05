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СМИ назвали основного кандидата на пост главы Коми

Главой Коми вместо Владимира Уйбы, ушедшего в отставку, может стать губернатор Еврейской автономной области Ростислав Гольдштейн. Глава ЕАО жил и работал в республике около 20 лет.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Артем Геодакян/ТАСС

О назначении Гольдштейна источники, близкие к администрации президента России, сообщили газете «Ведомости».

Владимир Уйба, который возглавлял Коми с 2020 года, 5 ноября сообщил, что по собственному желанию ушел в отставку. В соцсетях он объяснил, что президент Владимир Путин предложил ему «новый фронт работы на федеральном уровне».

Отмечается, что Ростислав Гольдштейн, если перейдет на новую должность, будет в Коми «своим» главой. Со многими представителями политической элиты губернатор ЕАО работал ранее, когда жил в Коми.

Гольдштейну 55 лет. Он уроженец Тверской области. Трудовую деятельность глава ЕАО начал на Сахалине в должности электрослесаря. В 1990 году он переехал в Коми. С должности монтажника строительного кооператива вырос до директора ТОО «Нета» города Ухты. Успешно занимался предпринимательской деятельностью. С 2004 по 2007 год был председателем Госсовета Республики Коми, с 2007 по 2015 год — депутатом Госдумы от «Единой России». В 2015 году Гольдштейн занял пост сенатора от исполнительной власти Еврейской автономной области.

В декабре 2019 года политик стал врио губернатора ЕАО. В сентябре 2020 года он избрался на первый срок.