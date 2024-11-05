Asia Times: Китай обнаружил уязвимости у американских истребителей-невидимок

Эксперты из Колледжа совместных операций при Национальном университете обороны Народно-освободительной армии Китая и Государственной ключевой лаборатории интеллектуальных игр в Пекине недавно провели симуляции, в ходе которых имитировалась атака США на Шанхай из Японии.
Как говорится в статье, это ставит под угрозу способность таких самолетов проводить точные наземные атаки и может простимулировать развитие новых «сейсмических» технологий на фоне роста напряженности вокруг Тайваня и в Южно-Китайском море.
В отчете китайских специалистов отмечается, что «режим зверя» (агрессивный маневр, применяемый, чтобы одолеть противника в бою. — Прим. ред.) позволяет F−35 наносить ракетные удары на большие расстояния, но при этом в жертву приносится их невидимость — их можно обнаружить на расстоянии 450 километров.
В исследовании, которое возглавил инженер Цао Вэй, использовался алгоритм для расшифровки радиолокационных данных с целью выяснения дальности обнаружения и времени предупреждения. Эти результаты, по мнению Онрады, могут быть предварительными из-за ограниченного количества используемых радаров.
Китай вкладывает значительные средства в возможности обнаружения F-22 и F-35.
Этот инновационный радар использует одну приемную антенну и уникальный алгоритм для определения целей-невидимок без излучения обнаруживаемых сигналов.
Проект радара, разработанный под руководством Вэнь Юаньюаня из Национальной ключевой лаборатории космической микроволновой связи, упрощает развертывание и снижает затраты, делая технологию «антистелс» более доступной во всем мире.
Кроме того, Китай к октябрю 2023 года построил около 180−220 стелс-истребителей J-20, что превышает количество истребителей F-22, которое есть на вооружении США (187 единиц). Тем не менее у Пекина, несмотря на недавние достижения, включая десантные корабли типа 075 и квазиневидимые истребители J-20 и J-31, нет достаточного количества самолетов пятого поколения, чтобы соответствовать огневой мощи США и их союзников.
Сейчас у США есть 680 боевых самолетов F-35, и они планируют приобрести еще 1800. Однако в последнее время Пентагон столкнулся с ростом затрат на модернизацию все более сложных в обслуживании истребителей F-22 и наращивание производства F-35.
А интеграция автономных беспилотных боевых летательных аппаратов с пилотируемыми истребителями указывает на переход к ведению совместной сетевой войны.
На стратегическом уровне F-22 и F-35 жизненно важны для американской позиции сдерживания в Тихом океане. Они имеют решающее значение для противодействия обширному наращиванию военной мощи Китая, включая достижения в области военно-морских, ракетных, кибер- и космических возможностей.
Возможности Пекина в области разведки, наблюдения и рекогносцировки и его универсальные наступательные средства большой дальности, такие как ракета DF-26, ставят под угрозу рассредоточенные объекты, воздушные средства и военно-морские силы США в Индо-Тихоокеанском регионе, включая критически важные объекты на Гуаме и Северных Марианских островах.
В письме от мая 2024 года в ВМС и ВВС США несколько представителей конгресса отметили, что противовоздушная и противоракетная оборона США может быть перегружена, что подвергнет опасности критически важные объекты. В письме также критикуется Министерство обороны США, которое медлит с реализацией «пассивной обороны», такой как укрепленные убежища и рассредоточение сил. В нем отмечается, что за последнее 10 лет Китай построил более 400 укрепленных убежищ, в то время как США добавили только 22. Это несоответствие, по мнению конгрессменов, делает американские самолеты и базы уязвимыми: военные игры показывают, что 90% потерь самолетов происходят на земле.