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Asia Times: Китай обнаружил уязвимости у американских истребителей-невидимок

Китайские военные исследователи недавно провели компьютерное моделирование для оценки эффективности американских истребителей-невидимок против китайских средств ПВО и обнаружили уязвимые места хваленых стелс-самолетов, пишет Габриэль Онрада в статье для Asia Times.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Lockheed Martin
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Эксперты из Колледжа совместных операций при Национальном университете обороны Народно-освободительной армии Китая и Государственной ключевой лаборатории интеллектуальных игр в Пекине недавно провели симуляции, в ходе которых имитировалась атака США на Шанхай из Японии.

По итогам военного моделирования китайские исследовали выяснили, что их радары могут обнаруживать американские F-22 и F-35 на расстоянии удара — 180 километров.

Как говорится в статье, это ставит под угрозу способность таких самолетов проводить точные наземные атаки и может простимулировать развитие новых «сейсмических» технологий на фоне роста напряженности вокруг Тайваня и в Южно-Китайском море.

В отчете китайских специалистов отмечается, что «режим зверя» (агрессивный маневр, применяемый, чтобы одолеть противника в бою. — Прим. ред.) позволяет F−35 наносить ракетные удары на большие расстояния, но при этом в жертву приносится их невидимость — их можно обнаружить на расстоянии 450 километров.

В исследовании, которое возглавил инженер Цао Вэй, использовался алгоритм для расшифровки радиолокационных данных с целью выяснения дальности обнаружения и времени предупреждения. Эти результаты, по мнению Онрады, могут быть предварительными из-за ограниченного количества используемых радаров.

Китай вкладывает значительные средства в возможности обнаружения F-22 и F-35.

В октябре китайские ученые разработали экономически эффективный радар для обнаружения и отслеживания самолетов-невидимок, таких как F-22, с использованием сигналов навигационной спутниковой системы Beidou.

Этот инновационный радар использует одну приемную антенну и уникальный алгоритм для определения целей-невидимок без излучения обнаруживаемых сигналов.

Проект радара, разработанный под руководством Вэнь Юаньюаня из Национальной ключевой лаборатории космической микроволновой связи, упрощает развертывание и снижает затраты, делая технологию «антистелс» более доступной во всем мире.

Если Beidou заглушен, такие радары для обеспечения непрерывной работы могут переключаться на другие спутниковые сигналы, такие как GPS, Galileo или ГЛОНАСС.

Кроме того, Китай к октябрю 2023 года построил около 180−220 стелс-истребителей J-20, что превышает количество истребителей F-22, которое есть на вооружении США (187 единиц). Тем не менее у Пекина, несмотря на недавние достижения, включая десантные корабли типа 075 и квазиневидимые истребители J-20 и J-31, нет достаточного количества самолетов пятого поколения, чтобы соответствовать огневой мощи США и их союзников.

Сейчас у США есть 680 боевых самолетов F-35, и они планируют приобрести еще 1800. Однако в последнее время Пентагон столкнулся с ростом затрат на модернизацию все более сложных в обслуживании истребителей F-22 и наращивание производства F-35.

Как пишет Онрада, истребители-невидимки играют решающую роль в достижении тактической внезапности и установлении превосходства в воздухе.

А интеграция автономных беспилотных боевых летательных аппаратов с пилотируемыми истребителями указывает на переход к ведению совместной сетевой войны.

На стратегическом уровне F-22 и F-35 жизненно важны для американской позиции сдерживания в Тихом океане. Они имеют решающее значение для противодействия обширному наращиванию военной мощи Китая, включая достижения в области военно-морских, ракетных, кибер- и космических возможностей.

По мнению Онрады, Китай, возможно, не сможет сравниться с авиацией США, но в ходе упреждающего удара он может попытаться уничтожить американские самолеты на земле.

Возможности Пекина в области разведки, наблюдения и рекогносцировки и его универсальные наступательные средства большой дальности, такие как ракета DF-26, ставят под угрозу рассредоточенные объекты, воздушные средства и военно-морские силы США в Индо-Тихоокеанском регионе, включая критически важные объекты на Гуаме и Северных Марианских островах.

В письме от мая 2024 года в ВМС и ВВС США несколько представителей конгресса отметили, что противовоздушная и противоракетная оборона США может быть перегружена, что подвергнет опасности критически важные объекты. В письме также критикуется Министерство обороны США, которое медлит с реализацией «пассивной обороны», такой как укрепленные убежища и рассредоточение сил. В нем отмечается, что за последнее 10 лет Китай построил более 400 укрепленных убежищ, в то время как США добавили только 22. Это несоответствие, по мнению конгрессменов, делает американские самолеты и базы уязвимыми: военные игры показывают, что 90% потерь самолетов происходят на земле.