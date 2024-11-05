Asia Times: Китай обнаружил уязвимости у американских истребителей-невидимок

Кроме того, Китай к октябрю 2023 года построил около 180−220 стелс-истребителей J-20, что превышает количество истребителей F-22, которое есть на вооружении США (187 единиц). Тем не менее у Пекина, несмотря на недавние достижения, включая десантные корабли типа 075 и квазиневидимые истребители J-20 и J-31, нет достаточного количества самолетов пятого поколения, чтобы соответствовать огневой мощи США и их союзников.