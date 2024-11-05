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Захарова: России все равно, кто победит на выборах президента США

Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что для РФ не имеет значения, кто победит на президентских выборах в США, поскольку Вашингтон так или иначе предпочитает противостоять Москве. При этом, по словам Захаровой, если американская политика изменится и возникнут новые предложения, Россия готова их изучить с учетом собственных интересов.

Источник: РИА "Новости"

«В целом России все равно, чем закончатся эти выборы, учитывая, что в США сложился двухпартийный консенсус относительно противостояния с нашей страной», — заявила Захарова на брифинге. «В любом случае Россия будет решительно отстаивать свои интересы, особенно если речь идет о вопросах национальной безопасности», — добавила представитель российского МИДа.

Сегодня, 5 ноября, в США начались президентские выборы. Проведенные в последние дни опросы общественного мнения показывают примерно равные шансы кандидатов от республиканцев и демократов Дональда Трампа и Камалы Харрис. Трамп утверждал, что его конкурентка в случае победы на выборах не сможет вести переговоры с Россией.

Захарова Мария