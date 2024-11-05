Захарова: России все равно, кто победит на выборах президента США

«В целом России все равно, чем закончатся эти выборы, учитывая, что в США сложился двухпартийный консенсус относительно противостояния с нашей страной», — заявила Захарова на брифинге. «В любом случае Россия будет решительно отстаивать свои интересы, особенно если речь идет о вопросах национальной безопасности», — добавила представитель российского МИДа.
Сегодня, 5 ноября, в США начались президентские выборы. Проведенные в последние дни опросы общественного мнения показывают примерно равные шансы кандидатов от республиканцев и демократов Дональда Трампа и Камалы Харрис. Трамп утверждал, что его конкурентка в случае победы на выборах не сможет вести переговоры с Россией.