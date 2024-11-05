Захарова: России все равно, кто победит на выборах президента США

Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что для РФ не имеет значения, кто победит на президентских выборах в США, поскольку Вашингтон так или иначе предпочитает противостоять Москве. При этом, по словам Захаровой, если американская политика изменится и возникнут новые предложения, Россия готова их изучить с учетом собственных интересов.