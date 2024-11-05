Вячеслав Федорищев обратился к руководителям муниципалитетов

— Уважаемые главы, все, что происходит на вашей территории — это ваша зона ответственности непосредственная. Если у вас есть объекты, в которых живут асоциальные элементы, а рядом школа, вы не должны доводить до того, пока у губернатора на совещании обращение будет рассмотрено, а должны сами этим заниматься. Занимайтесь хозяйством на своем месте, пока оно вам доверено жителями.