«Сдержанная реакция Байдена на план победы, который Зеленский представил во время недавней поездки в Вашингтон, усугубила растущее чувство разочарования. В Киеве заявили, что это ограничивает возможности поиска приемлемого завершения военных действий», — говорится в публикации.
Как отмечает автор статьи, многие украинцы считают, что администрация Байдена скована страхом перед прямой конфронтацией с Москвой, который в конечном итоге и обрек Киев на медленное поражение.
Издание пишет, что нет никаких признаков того, что США окажут Украине ту военную поддержку, которая, по мнению Киева, необходима для того, чтобы заставить Россию начать переговоры. Кроме того, ничто не предвещает, что Вашингтон готов взять на себя обязательства по предоставлению гарантий безопасности, которые Киев считает необходимыми для достижения прочного мира.
Зеленский в октябре представил в украинском парламенте так называемый «план победы». Документ включает пять пунктов и три секретных дополнения. В частности, первый пункт подразумевает приглашение Украины в НАТО с последующим членством, второй — снятие ограничений на удары дальнобойным оружием по российской территории, третий — размещение на Украине «комплексного неядерного пакета сдерживания» России.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя представленный Зеленским «план победы», заявила, что это не план, а набор бессвязных лозунгов. По ее словам, этот план только подталкивает НАТО к прямому конфликту с Москвой.