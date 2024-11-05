По Зеленскому нанесли неожиданный удар, пишут СМИ

Издание пишет, что нет никаких признаков того, что США окажут Украине ту военную поддержку, которая, по мнению Киева, необходима для того, чтобы заставить Россию начать переговоры. Кроме того, ничто не предвещает, что Вашингтон готов взять на себя обязательства по предоставлению гарантий безопасности, которые Киев считает необходимыми для достижения прочного мира.