Путин поручил определить требования к уровню владения языком для мигрантов

«Надо определить и закрепить уровни владения языком с учетом реальных потребностей при трудоустройстве, при общении в повседневной жизни с учетом профессиональных требований, наших социальных и культурных норм поведения», — сказал Путин на заседании Совета по русскому языку и языкам народов России (Кремль вел трансляцию в Rutube).