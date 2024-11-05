Путин пожелал белорусам успешного проведения президентских выборов

Чрезвычайным и полномочным послом Беларуси Александром Рогожником 5 ноября вручены верительные грамоты президенту России Владимиру Путину, сообщает БелТА.
Вместе с белорусским послом в торжественной церемонии вручения верительных грамот, первой в 2024 году, участвовали также дипломаты еще 27 стран. В том числе, представители Армении, Азербайджана, Кыргызстана, Индии, Канады, Японии, Италии, Израиля, Испании, Аргентины, Нидерландов, Бельгии, Зимбабве, Кении и других государств.
Напомним, что Рогожником копии верительных грамот в МИД России были вручены еще 8 июля. И с того момента он официально приступил к исполнению обязанностей посла Беларуси в России.
Принимая верительные грамоты, Путин кратко охарактеризовал взаимоотношения со странами. Российский лидер заметил, что рад видеть на церемонии послов Беларуси, Кыргызстана, Армении, Азербайджана, так как эти страны — ближайшие соседи и самые добрые друзья, а также естественные стратегические партнеры и союзники России.
— С их лидерами мы встречались совсем недавно, в октябре в Москве, в ходе саммита СНГ. Еще по традиции соберемся в конце декабря, чтобы подвести итоги года и наметить планы на перспективу, — отметил Путин.
Еще российский президент высказался о планах совместно отметить 80-летие Победы в Великой Отечественной войне в 2025-м, вклад в достижение которой был внесен народами всех стран СНГ.
Также обращаясь к белорусскому послу, президент России обратил внимание на то, что братские отношения Беларуси и России в последнее время, действительно, приобрели высокую динамику. И еще напомнил о том, что в декабре 2024-го исполнится 25 лет со дня подписания Договора о создании Союзного государства. И что в Минске пройдет заседание Высшего государственного совета Союзного государства, которое будет приурочено к этому юбилею. Но также Путин высказался о предстоящих президентских выборах в Беларуси.
— Пользуясь случаем, пожелаю белорусским друзьям успешного проведения запланированных на январь следующего года президентских выборов, — сказал Путин.
Напомним, президентские выборы в Беларуси состоятся 26 января 2025 года.
Накануне президент Беларуси Александр Лукашенко высказался о кадрах в МИД Беларуси: «Чтобы не было этих негодяев».
А глава МИД Рыженков проанонсировал большую ротацию белорусских дипломатов.