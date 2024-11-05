Путин пожелал белорусам успешного проведения президентских выборов

Также обращаясь к белорусскому послу, президент России обратил внимание на то, что братские отношения Беларуси и России в последнее время, действительно, приобрели высокую динамику. И еще напомнил о том, что в декабре 2024-го исполнится 25 лет со дня подписания Договора о создании Союзного государства. И что в Минске пройдет заседание Высшего государственного совета Союзного государства, которое будет приурочено к этому юбилею. Но также Путин высказался о предстоящих президентских выборах в Беларуси.