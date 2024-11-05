В Крыму хотят называть улицы и школы в честь выдающихся жителей

Глава Крыма Сергей Аксенов поддержал инициативу присвоения имен выдающихся жителей региона образовательным учреждениям и общественным пространствам. Об этом сообщили в управлении информации и пресс-службы главы республики.
Аксенов отметил, что в новейшей истории Крыма есть много достойных имен соотечественников.
«Считаю, что в честь выдающихся крымчан можно и нужно называть улицы, площади, школы — увековечивать таким образом их память», — подчеркнул глава республики.
По его словам, на примерах заслуженных граждан нужно воспитывать молодежь. Поэтому, как подчеркнул Аксенов, нужно сохранять документы и свидетельства о жизни и делах таких людей.