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В Крыму хотят называть улицы и школы в честь выдающихся жителей

Аксенов предложил называть улицы и школы в честь выдающихся крымчан.

Источник: пресс-служба главы Крыма

Глава Крыма Сергей Аксенов поддержал инициативу присвоения имен выдающихся жителей региона образовательным учреждениям и общественным пространствам. Об этом сообщили в управлении информации и пресс-службы главы республики.

Аксенов отметил, что в новейшей истории Крыма есть много достойных имен соотечественников.

«Считаю, что в честь выдающихся крымчан можно и нужно называть улицы, площади, школы — увековечивать таким образом их память», — подчеркнул глава республики.

По его словам, на примерах заслуженных граждан нужно воспитывать молодежь. Поэтому, как подчеркнул Аксенов, нужно сохранять документы и свидетельства о жизни и делах таких людей.