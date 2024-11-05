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Байден будет следить за выборами из Белого дома

ВАШИНГТОН, 5 ноя — РИА Новости. Президент США Джо Байден вместе с супругой Джилл и давними помощниками будут следить за президентскими выборами в стране из Белого дома, американскому лидеру будут регулярно сообщать новости о ходе голосования, сообщает телеканал CNN со ссылкой на чиновника из Белого дома.

Источник: Reuters

«По словам чиновника из Белого дома, Байден и первая леди Джилл Байде будут наблюдать за результатами выборов из резиденции в Белом доме вместе со своими давними помощниками и высокопоставленными сотрудниками Белого дома. Как ожидается, Байден, у которого не запланировано публичных мероприятий, будет регулярно получать новости по ходу гонки по всей стране», — сообщает телеканал.

Выборы президента США проходят 5 ноября. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, Республиканскую — экс-президент Дональд Трамп.

Байден Джо