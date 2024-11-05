Байден будет следить за выборами из Белого дома

«По словам чиновника из Белого дома, Байден и первая леди Джилл Байде будут наблюдать за результатами выборов из резиденции в Белом доме вместе со своими давними помощниками и высокопоставленными сотрудниками Белого дома. Как ожидается, Байден, у которого не запланировано публичных мероприятий, будет регулярно получать новости по ходу гонки по всей стране», — сообщает телеканал.