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Совместную декларацию приняли президенты Казахстана и Франции

По завершении брифинга президенты Казахстана и Франции приняли Совместную декларацию, направленную на укрепление стратегического партнёрства, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Источник: Акорда

Затем в присутствии глав государств подписаны следующие документы:

1. Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Французской Республики о реадмиссии;

2. Дорожная карта стратегического партнерства Казахстана и Франции по критическим ресурсам и материалам;

3. Партнерское соглашение о стратегическом сотрудничестве между АО «ФНБ “Самрук-Казына” и Société Generale S.A.;

4. Соглашение о стратегическом сотрудничестве по 6-осным электровозам между АО «Национальная компания “Қазақстан темір жолы” и компанией Alstom Transport SA;

5. Протокол соглашения о сотрудничестве в области археологии между Институтом археологии имени А. Х. Маргулана и Национальным институтом превентивных археологических исследований (INRAP).

В рамках государственного визита президента Касым-Жомарта Токаева в Париж представителями делегаций двух стран подписано всего 36 документов, в том числе один межправительственный, 21 межведомственный и 14 коммерческих документов на общую сумму 2,2 миллиарда долларов.

Макрон Эмманюэль