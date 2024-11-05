Совместную декларацию приняли президенты Казахстана и Франции

В рамках государственного визита президента Касым-Жомарта Токаева в Париж представителями делегаций двух стран подписано всего 36 документов, в том числе один межправительственный, 21 межведомственный и 14 коммерческих документов на общую сумму 2,2 миллиарда долларов.