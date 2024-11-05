В Конституцию Молдовы внесен раздел о евроинтеграции по итогам референдума

КИШИНЕВ, 5 ноя — Sputnik. Конституция Молдовы будет дополнена статьей об интеграции в ЕС после того, как в «Официальном вестнике» (Monitorul Oficial) было опубликовано решение Конституционного суда страны о подтверждении результатов республиканского конституционного референдума от 20 октября 2024 года.
Согласно документу, преамбула основного закона будет дополнена двумя новыми пунктами:
Признавая европейскую идентичность народа Республики Молдова и необратимость европейского курса Республики Молдова.
Декларируя интеграцию в Европейский Союз как стратегическую цель Республики Молдова.
Также в текст основного закона добавится Раздел V1 — Интеграция в Европейский союз, который будет иметь следующее содержание:
Присоединение к учредительным договорам и к актам о пересмотре учредительных договоров Европейского союза:
1. Присоединение Республики Молдова к учредительным договорам Европейского союза, а также к актам о пересмотре учредительных договоров Европейского союза, устанавливается Парламентом органическим законом.
2. В результате присоединения положения учредительных договоров Европейского союза, а также других обязательных правовых актов Европейского союза имеют приоритет над противоположными положениями внутренних законов, с соблюдением положений акта о присоединении.
Республиканский конституционный референдум прошел в Молдове 20 октября. На него был вынесен вопрос «Поддерживаете ли вы внесение изменений в Конституцию в целях присоединения Республики Молдова к Европейскому союзу?» Избирателям предлагалось два варианта ответа: «да» или «нет».
Согласно данным ЦИК, который 26 октября подвел итоги конституционного референдума, явка составила 50,72%. При этом бюллетени для референдума получили 1 532 264 избирателя, в голосовании приняли участие 1 531 392 человека. Из общего числа 1 488 874 действительных голосов 749 719 человек проголосовали за вариант «да», а 739 155 человек за вариант «нет».
Конституционный суд Молдовы в четверг, 31 октября, утвердил результаты референдума. Решение КС было одобрено голосами четырех судей: Доминики Маноле, Виорики Пуйки, Николая Рошки и Любы Шовы.
При этом судьи Сергей Цуркан и Владимир Цуркан высказали особое мнение при принятии решения.