В Конституцию Молдовы внесен раздел о евроинтеграции по итогам референдума

КИШИНЕВ, 5 ноя — Sputnik. Конституция Молдовы будет дополнена статьей об интеграции в ЕС после того, как в «Официальном вестнике» (Monitorul Oficial) было опубликовано решение Конституционного суда страны о подтверждении результатов республиканского конституционного референдума от 20 октября 2024 года.