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Токио связал переговоры по мирному договору с ситуацией на Украине

Мирный договор по итогам Второй мировой войны между Россией и Японией так и не был подписан. Токио претендует на острова Курильской гряды, Москва считает, что этот вопрос закрыт.

Источник: Reuters

Переговоры по мирному договору между Россией и Японией возможны только после окончания конфликта на Украине. Об этом порталу Life.ru заявил японский посол в России Акира Муто.

По его словам, Токио надеется на диалог, причем его инициатором могут выступить обе стороны. «[Мешает] конфликт на Украине… Нужно преодоление конфликта и установление мира вокруг России», — отметил дипломат.

Мирный договор по итогам Второй мировой войны между Россией и Японией так и не был подписан, состояние войны прекратила советско-японская декларация 1956 года. Сан-Францисский договор, подпись под которым советская делегация отказалась ставить, предусматривал отказ Токио от территориальных претензий на Курильские острова, однако в документе не было прописано ни четкое определение островов, ни то, в чью пользу они отходят.

По результатам Второй мировой войны эти территории перешли СССР. В Москве неоднократно заявляли, что российский суверенитет над ними неоспорим. Их передачу в контексте мирного договора нельзя обсуждать согласно российской Конституции, указывал МИД.

Летом 2021 года президент России Владимир Путин говорил, что российская сторона готовит «беспрецедентные предложения» по вовлечению Японии в экономическую деятельность на Курильских островах. Правительство России предложило создать на Курилах свободную таможенную территорию и освободить большинство видов деятельности от основных налогов. Однако после начала конфликта на Украине переговоры по этому вопросу были прерваны.

В марте 2022 года российский МИД сообщил, что более не намерен продолжать переговоры с Токио из-за «очевидного недружественного характера» санкций, введенных японским правительством. Также Москва отменила безвизовые поездки японцев на Курилы и вышла из диалога по хозяйственной деятельности. В ответ Токио в своей «Синей книге» впервые за 19 лет обозначил Курильские острова «незаконно оккупированными Россией».

Речь идет об островах Кунашир, Шикотан, Итуруп и гряде Хабомаи.