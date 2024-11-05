Токио связал переговоры по мирному договору с ситуацией на Украине

Мирный договор по итогам Второй мировой войны между Россией и Японией так и не был подписан, состояние войны прекратила советско-японская декларация 1956 года. Сан-Францисский договор, подпись под которым советская делегация отказалась ставить, предусматривал отказ Токио от территориальных претензий на Курильские острова, однако в документе не было прописано ни четкое определение островов, ни то, в чью пользу они отходят.