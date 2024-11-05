Кандидат в вице-президенты США Вэнс проголосовал на выборах

Выборы президента США проходят 5 ноября. От Республиканской партии на пост главы государства официально выдвинут экс-президент США Дональд Трамп. Вместе с ним кандидатом в вице-президенты утвержден сенатор от штата Огайо Джей-Ди Вэнс. От Демократической партии выдвигается Камала Харрис, а на пост вице-президента претендует губернатор Миннесоты Тим Уолц. Вместе с президентскими 5 ноября пройдут выборы полного состава палаты представителей, а также 33 сенаторов — третьей части всех мандатов.