Никита Гарашкин покидает пост главы воронежского управления по ОКН

Никита Гарашкин, занимавший пост руководителя управления по охране объектов культурного наследия Воронежской области, покидает свою должность, об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
Губернатор Александр Гусев подписал указ об его увольнении. Гарашкин освобождается от занимаемой должности 6 ноября 2024 года по собственному желанию.
Гарашкин сменил на этом посту Владимира Перцева. До этого он работал в Государственной жилищной инспекции Воронежской области в должности заместителя руководителя — начальника отдела правового регулирования.