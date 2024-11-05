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Никита Гарашкин покидает пост главы воронежского управления по ОКН

Он покидает свой пост с 6 ноября.

Источник: АиФ Воронеж

Никита Гарашкин, занимавший пост руководителя управления по охране объектов культурного наследия Воронежской области, покидает свою должность, об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Губернатор Александр Гусев подписал указ об его увольнении. Гарашкин освобождается от занимаемой должности 6 ноября 2024 года по собственному желанию.

Гарашкин сменил на этом посту Владимира Перцева. До этого он работал в Государственной жилищной инспекции Воронежской области в должности заместителя руководителя — начальника отдела правового регулирования.