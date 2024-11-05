В Белгороде очевидец снял на видео момент попадания БПЛА в жилой дом

В Белгороде украинский дрон врезался в многоэтажку и взорвался. После этого в трех квартирах начался сильный пожар, в одной никого не было, из других эвакуировали двух детей и как минимум одного мужчину. Еще один местный житель сильно пострадал от осколков, его увезли в больницу. Мэр Валентин Демидов уточнил, что пожар уже локализовали. Жительница дома Валерия Ефицева утверждает, что в ее подъезде выбило все стекла, там невозможно пройти.