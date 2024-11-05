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Путин призвал помочь Узбекистану познакомиться с русской культурой

Путин заявил, что Узбекистан заинтересован в знакомстве с русской культурой.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Власти Узбекистана и его жители заинтересованы в знакомстве с русской культурой, надо помогать этому, заявил президент России Владимир Путин.

В ходе заседания Совета по поддержке русского языка и других языков народов России актер Сергей Безруков рассказал президенту, что во время посещения Узбекистана отметил потребность изучения русского языка и русской культуры.

«Да, я с Вами полностью согласен. Я же очень часто общаюсь со своими коллегами во всех республиках бывшего Советского союза, в том числе и в Узбекистане, и я вижу, конечно, там много утрачено за предыдущие годы, но я вижу желание и руководства этих стран, в том числе в Узбекистане, и людей в этих странах, в том числе в Узбекистане, вижу желание ближе знакомиться с Россией, с русским языком».

ответил Путин.

Глава государства подчеркнул, что необходимо поддержать это желание и помочь людям изучать русский язык, русскую культуру, создать условия для этого изучения.

Путин Владимир