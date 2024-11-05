Путин призвал помочь Узбекистану познакомиться с русской культурой

«Да, я с Вами полностью согласен. Я же очень часто общаюсь со своими коллегами во всех республиках бывшего Советского союза, в том числе и в Узбекистане, и я вижу, конечно, там много утрачено за предыдущие годы, но я вижу желание и руководства этих стран, в том числе в Узбекистане, и людей в этих странах, в том числе в Узбекистане, вижу желание ближе знакомиться с Россией, с русским языком».