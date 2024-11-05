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Лукашенко назначил нового заместителя командующего внутренними войсками

Белорусский президент принял кадровое решение, которое касается одной из силовых структур, действующей при МВД.

Источник: Telegram / Внутренние войска МВД

МИНСК, 5 ноя — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил нового заместителя командующего внутренними войсками МВД, сообщает Telegram-канал «Пул Первого».

Должность получил полковник Дмитрий Микша. Ранее он был командиром 3-й отдельной бригады спецназа внутренних войск. Офицер — обладатель крапового берета. Испытания на право ношения этого головного убора в Беларуси проводятся с 1993 года.

В сообщении «Пула Первого» также уточняется, что предшественник Микши — полковник Сергей Гребенников, уволен в запас по возрасту с правом ношения военной формы и знаков различия.

Гребенников был заместителем командующего с марта 2022 года. В сентябре нынешнего года он сообщал, что из-за происходящего в Курской области подразделения внутренних войск Беларуси находятся почти в каждом приграничном белорусском городе.

В июле 2023 года Гребенников комментировал занятия, которые проводили для белорусских силовиков бойцы ЧВК «Вагнер». Речь, в том числе, шла об использовании беспилотников и действиях в населенных пунктах.

Лукашенко Александр