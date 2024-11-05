Путин предложил Гольдштейну стать главой республики Коми

Гольдштейну 55 лет, он учился на Сахалине. Затем переехал в Коми, перешел в частный бизнес, стал гендиректором торгового дома «Гольдштейн». В 2000-х годах дважды избирался депутатом Госсовета Коми. В 2007-м был избран депутатом Госдумы V созыва от «Единой России». Был депутатом и VI созыва. В 2015 году Гольдштейна назначили сенатором от ЕАО. В декабре 2019 года он стал врио губернатора Еврейской автономной области. В сентябре 2020 года избрался на первый срок.