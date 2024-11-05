Путин предложил Гольдштейну стать главой республики Коми

Президент России Владимир Путин предложил главе Еврейской автономной области Ростиславу Гольдштейну возглавить республику Коми. Гольдштейн в ответ заявил, что «с гордостью и честью» принимает предложение.
Позже на сайте Кремля появился соответствующий указ. «Назначить Гольдштейна Ростислава Эрнстовича временно исполняющим обязанности Главы Республики Коми до вступления в должность лица, избранного Главой Республики Коми», — говорится в тексте указа.
Ранее сегодня с поста главы региона ушел Владимир Уйба. О том, что его место займет Гольдштейн, писали «Ведомости» и «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. Еврейскую автономную область вместо Гольдштейна, по словам собеседников «Ъ», возглавит начальник управления по работе с регионами фонда «Защитники Отечества» Мария Костюк.
Гольдштейну 55 лет, он учился на Сахалине. Затем переехал в Коми, перешел в частный бизнес, стал гендиректором торгового дома «Гольдштейн». В 2000-х годах дважды избирался депутатом Госсовета Коми. В 2007-м был избран депутатом Госдумы V созыва от «Единой России». Был депутатом и VI созыва. В 2015 году Гольдштейна назначили сенатором от ЕАО. В декабре 2019 года он стал врио губернатора Еврейской автономной области. В сентябре 2020 года избрался на первый срок.
Уйба возглавлял Коми с апреля 2020 года. Объявляя об отставке чиновник записал обращение к жителям Коми, в котором сообщил, что президент поручил ему новый фронт работ, уже на федеральном уровне. О какой именно должности идет речь, он не уточнил.
Накануне, 4 ноября, в отставку ушли главы Тамбовской и Ростовской областей Максим Егоров и Василий Голубев соответственно. На их места Путин назначил экс-мэра Краснодара и участника программы «Время героев» Евгения Первышова и главу ОАК Юрия Слюсаря.