Таллахасси
+28°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Руководитель программы «Время героев» Костюк стала врио губернатора ЕАО

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин назначил руководителя программы Время героев Марию Костюк врио главы Еврейской автономной области (ЕАО). Указ главы государства опубликован.

«Назначить Костюк Марию Федоровну временно исполняющей обязанности губернатора Еврейской автономной области до вступления в должность лица, избранного губернатором Еврейской автономной области», — говорится в документе.

Тем же указом президент принял отставку действующего главы ЕАО Романа Гольдштейна. Немногим ранее Путин предложил ему возглавить республику Коми.

Костюк родилась в ЕАО. В 2009 году работала в мэрии Биробиджана. С 2017 по 2019 год работала помощником Ростислава Гольдштейна — на тот момент сенатора. В 2020—2021 годах, уже при Гольдштейне — губернаторе ЕАО, работала в аппарате руководства автономной области.

Сын Костюк — Герой России, старший лейтенант Андрей Ковтун погиб в ходе выполнения воинского долга в зоне СВО.

Костюк с 2024 года занимает пост замдиректора Высшей школы госуправления Президентской академии и в этом качестве — руководитель президентской программы «Время героев». Кроме того, с 2023 года она руководит управлением по работе с регионами фонда «Защитники Отечества», также работает заместителем секретаря по работе с общественными объединениями и молодежной политике регионального отделения «Единой России» в Еврейской автономной области. В качестве сотрудника фонда «Защитники Отечества» посещала Донбасс и Новороссию.

Кадры «Времени героев»

Днем ранее, 4 ноября, выпускник программы «Время героев» Евгений Первышов был назначен врио главы Ростовской области.

Программа «Время героев» стартовала 27 мая 2024 года с целью подготовки руководителей для органов власти и госкорпораций из числа участников и ветеранов спецоперации. За последние месяцы работу в различных ведомствах и госкомпаниях получили уже несколько выпускников программы «Время героев». В начале октября Путин назначил своим полномочным представителем на Урале Артема Жогу, ранее возглавлявшего парламент ДНР. На встрече с Жогой глава государства упомянул о том, что согласован еще ряд назначений — в Администрацию президента РФ, региональные органы власти, госкорпорацию «Росатом» и другие структуры.

Путин Владимир