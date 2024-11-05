Руководитель программы «Время героев» Костюк стала врио губернатора ЕАО

Программа «Время героев» стартовала 27 мая 2024 года с целью подготовки руководителей для органов власти и госкорпораций из числа участников и ветеранов спецоперации. За последние месяцы работу в различных ведомствах и госкомпаниях получили уже несколько выпускников программы «Время героев». В начале октября Путин назначил своим полномочным представителем на Урале Артема Жогу, ранее возглавлявшего парламент ДНР. На встрече с Жогой глава государства упомянул о том, что согласован еще ряд назначений — в Администрацию президента РФ, региональные органы власти, госкорпорацию «Росатом» и другие структуры.