Руководитель программы «Время героев» Костюк стала врио губернатора ЕАО

«Назначить Костюк Марию Федоровну временно исполняющей обязанности губернатора Еврейской автономной области до вступления в должность лица, избранного губернатором Еврейской автономной области», — говорится в документе.
Тем же указом президент принял отставку действующего главы ЕАО Романа Гольдштейна. Немногим ранее Путин предложил ему возглавить республику Коми.
Костюк родилась в ЕАО. В 2009 году работала в мэрии Биробиджана. С 2017 по 2019 год работала помощником Ростислава Гольдштейна — на тот момент сенатора. В 2020—2021 годах, уже при Гольдштейне — губернаторе ЕАО, работала в аппарате руководства автономной области.
Сын Костюк — Герой России, старший лейтенант Андрей Ковтун погиб в ходе выполнения воинского долга в зоне СВО.
Костюк с 2024 года занимает пост замдиректора Высшей школы госуправления Президентской академии и в этом качестве — руководитель президентской программы «Время героев». Кроме того, с 2023 года она руководит управлением по работе с регионами фонда «Защитники Отечества», также работает заместителем секретаря по работе с общественными объединениями и молодежной политике регионального отделения «Единой России» в Еврейской автономной области. В качестве сотрудника фонда «Защитники Отечества» посещала Донбасс и Новороссию.
Кадры «Времени героев»
Днем ранее, 4 ноября, выпускник программы «Время героев» Евгений Первышов был назначен врио главы Ростовской области.
Программа «Время героев» стартовала 27 мая 2024 года с целью подготовки руководителей для органов власти и госкорпораций из числа участников и ветеранов спецоперации. За последние месяцы работу в различных ведомствах и госкомпаниях получили уже несколько выпускников программы «Время героев». В начале октября Путин назначил своим полномочным представителем на Урале Артема Жогу, ранее возглавлявшего парламент ДНР. На встрече с Жогой глава государства упомянул о том, что согласован еще ряд назначений — в Администрацию президента РФ, региональные органы власти, госкорпорацию «Росатом» и другие структуры.