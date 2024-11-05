Харрис рассказала, чем отличается от Трампа

Ранее Трамп в случае своей победы пообещал подвергнуть следствию тех политиков, чиновников и выборщиков, которые якобы были замешаны в фальсификации результатов выборов в 2020 году. Он отказывается признавать своего поражение на предыдущих выборах. Из-за неподтвержденных обвинений в якобы фальсификации выборов некоторым союзникам Трампа, например, бывшему адвокату Руди Джулиани, суд постановил выплатить 148 миллионов долларов двум сотрудникам избиркома в штате Джорджия за клевету и нанесенный моральный ущерб.