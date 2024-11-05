Последние зарубежные новости за 5 ноября 2024 года: свежие события текущего дня

Китайские военные исследователи провели моделирование, которое показало, что их радары способны обнаруживать американские истребители F-22 и F-35 на расстоянии 180 километров. Это угрожает точности наземных атак этих самолетов и может ускорить разработку новых технологий на фоне напряженности вокруг Тайваня и в Южно-Китайском море.