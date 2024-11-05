Последние зарубежные новости за 5 ноября 2024 года: свежие события текущего дня

Bloomberg: что будет означать для мира победа Трампа или Харрис
Исход выборов в США существенно повлияет на глобальные дела, от Украины до мировой торговли. Мир проявляет осторожность, ожидая результатов голосования. Динамика американской экономики и политические стратегии Трампа и Харрис определят, как США будут решать международные конфликты и взаимодействовать с другими странами.
Defense News: Украина столкнулась с острой нехваткой боеприпасов на всех направлениях
Условия для украинских военных остаются тяжелыми: нехватка новобранцев и боеприпасов усугубляют ситуацию. После потери Угледара Зеленский заявил о потребности в 500 000 солдат. Россия сохраняет значительное превосходство по боеприпасам. Украина нуждается в миллионах снарядов и тысячах ракет, что требует увеличения производства в западных странах.
Asia Times: Китай нашел уязвимости у американских истребителей-невидимок
Китайские военные исследователи провели моделирование, которое показало, что их радары способны обнаруживать американские истребители F-22 и F-35 на расстоянии 180 километров. Это угрожает точности наземных атак этих самолетов и может ускорить разработку новых технологий на фоне напряженности вокруг Тайваня и в Южно-Китайском море.
La Tribune: производитель шин Michelin закроет два завода во Франции
Michelin объявила о закрытии заводов в Шоле и Ванне к началу 2026 года, что затронет 1 254 рабочих. Причины — ухудшение конкурентоспособности из-за низкоценового импорта из Азии, растущей инфляции и увеличения стоимости электроэнергии.
NYT: Украина все больше разочаровывается в Западе
Реакция Байдена на «план победы» Зеленского усилила разочарование Украины в Западе. Многие украинцы считают, что США боятся конфронтации с Россией, что может привести к медленному поражению Киева. Согласно изданию, не наблюдается никаких признаков, что США предоставят Украине необходимую военную помощь для принуждения России к переговорам.