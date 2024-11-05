Выборы президента начались во всех американских штатах

Инаугурация нового президента США пройдет 20 января 2025 года. Если выборы выиграет Трамп, он станет самым пожилым на момент избрания президентом (78 лет, семь месяцев и шесть дней). Сейчас самым старым считается Байден, на момент вступления в должность ему было 78 лет и два месяца.