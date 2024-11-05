Выборы президента начались во всех американских штатах

Первый в США участок открылся в поселке Диксвилл-Нотч в штате Нью-Гэмпшир, там голосовали всего шесть человек. Результаты объявили почти сразу: кандидат от республиканцев Дональд Трамп и демократ Камала Харрис набрали равное количество голосов — каждый по три.
Участок в Диксвилл-Нотч работал с 8:00 мск, с 12:00 мск места для голосования стали открывать для избирателей в штате Вермонт.
Трамп уже проголосовал во Флориде, сообщает CNN. Демократ Камала Харрис проголосовала досрочно по почте 4 октября.
На выборах в США, кроме президента, будут избраны треть сената и вся палата представителей американского конгресса, а также губернаторы 11 штатов и двух территорий.
За пост президента страны борется кандидат от Республиканской партии, бывший американский лидер и бизнесмен Дональд Трамп. Его оппонент — нынешний вице-президент страны Камала Харрис, сменившая выбывшего из гонки демократа и главу государства Джо Байдена.
Харрис стала первой женщиной на посту вице-президента, а также первым темнокожим политиком на этой должности в истории США. В прошлом она была генпрокурором Калифорнии, а также представляла этот штат в сенате.
Инаугурация нового президента США пройдет 20 января 2025 года. Если выборы выиграет Трамп, он станет самым пожилым на момент избрания президентом (78 лет, семь месяцев и шесть дней). Сейчас самым старым считается Байден, на момент вступления в должность ему было 78 лет и два месяца.