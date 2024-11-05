Трамп заявил, что признает поражение при честных выборах

«Если я проиграю на выборах, и эти выборы будут честными, я первый признаю это», — сказал он на избирательном участке в городе Палм-Бич (штат Флорида), где проголосовал на выборах. По мнению республиканца, «пока все проходит честно». Он также назвал сумасшедшими тех, кто считает, что он не признает поражение.