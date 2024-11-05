Трамп заявил, что признает поражение при честных выборах

«Если я проиграю на выборах, и эти выборы будут честными, я первый признаю это», — сказал он на избирательном участке в городе Палм-Бич (штат Флорида), где проголосовал на выборах. По мнению республиканца, «пока все проходит честно». Он также назвал сумасшедшими тех, кто считает, что он не признает поражение.
Трамп добавил, что не станет обращаться к своим сторонникам с просьбой воздержаться от насилия и не устраивать беспорядки, если он проиграет. «Мне не придется говорить им этого, поскольку они не жестокие люди», — убежден он.
В США 5 ноября проходят очередные всеобщие выборы. На них избираются президент, треть Сената и вся Палата представителей Конгресса США, а также губернаторы 11 штатов и 2 территорий. На пост главы государства баллотируются кандидат от республиканцев Дональд Трамп и представляющая правящую ныне Демократическую партию США Камала Харрис. Трамп был 45-м американским президентом, он находился у власти в 2017—2021 годах. Президентские выборы 2020 года он проиграл демократу Джо Байдену, а сейчас предпринимает попытку вернуться в Белый дом. Харрис занимает с января 2021 года должность вице-президента США.