Аксенов: Крыму не хватает зелени

В Крыму есть нехватка зеленых насаждений. Прежде всего это касается Керчи, Евпатории и ряда курортных города, считает глава Республики Крым Сергей Аксенов.
«Администрациям необходимо совместно с Минэкологии РК провести анализ и определить потребности. Зеленые насаждения — это не только декоративный элемент общественных пространств, а инструмент улучшения экологического состояния окружающей среды».
В Крыму наблюдается увеличение площади земель лесного фонда. На полуострове каждый год высаживают около 300 гектар насаждений. При этом, по словам Аксенова, нужно кратно наращивать этот показатель.
«Считаю необходимым кратно повысить эти показатели. Речь идет также о компенсационных высадках, восстановлении лесозащитных полос, озеленении населенных пунктов. Кроме того, необходимо увеличить объем выращивания саженцев и другого посевного материала», — сказал глава Крыма.
Напомним, ранее КП-Крым сообщала, что в рамках акции «Сохраним лес» на полуострове высадили 14 тысяч саженцев деревьев. А участники «Зеленого фестиваля» высадили 3,5 тысячи растений.