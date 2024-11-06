Губернатора наделят правом распускать гордуму Волгограда

— В случае если соответствующим судом установлено, что вновь избранная в правомочном составе городская Дума в течение 3 месяцев подряд не проводила правомочного заседания, Губернатор Волгоградской области в течение 3 месяцев со дня вступления в силу решения суда, установившего данный факт, вносит в Волгоградскую областную Думу проект закона Волгоградской области о роспуске городской Думы, — говорится в проекте.