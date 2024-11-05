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Трамп проголосовал на выборах президента США в кепке «45−47». Видео

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп вместе с супругой Меланией проголосовал на выборах президента на участке в Палм-Бич, штат Флорида. Республиканец заявил, что если эти выборы будут честными, он «будет первым, кто признает результат». Отвечая на вопросы журналистов, кандидат в президенты выразил уверенность, что его сторонники не будут устраивать беспорядки после выборов.

Трамп пришел на участок для голосования в красной кепке с надписью «45−47». Сейчас в США выбирают 47-го президента, а Трамп в свой прошлый срок был 45-м.

Трамп Дональд