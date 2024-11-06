Токаев завершил первый в истории визит президента Казахстана во Францию

В ноябре 2023 году Макрон приезжал в Астану. «Сотрудничество между Казахстаном и Францией динамично развивается, вместе с тем необходимо придать ему дополнительный импульс. Поэтому можно назвать ваш визит историческим, очень важным», — комментировал тогда Токаев поездку французского лидера.