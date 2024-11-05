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В США привлекли нацгвардию для обеспечения безопасности на выборах

МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Вашингтон и не менее 18 штатов США привлекли национальную гвардию для обеспечения безопасности на президентских выборах, сообщает телеканал NBC News.

Источник: Reuters

«Сегодня не менее 18 штатов и округ Колумбия (город Вашингтон — ред.) привлекли войска национальной гвардии для поддержки усилий по обеспечению безопасности выборов», — заявил телеканал.

Согласно NBC News, национальную гвардию привлекли такие штаты, как Аризона, Северная Каролина, Пенсильвания, Висконсин и Невада.

«В общей сложности около 350 военнослужащих сегодня будут работать в двух категориях: кибербезопасность и правоохранительная деятельность или обеспечение порядка на выборах», — добавил телеканал.

Выборы президента США проходят во вторник. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, республиканскую — экс-президент Дональд Трамп. Решающим будет исход голосования в колеблющихся штатах, где ни одна из партий не обладает однозначным перевесом. В этом году к ним относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.