В США привлекли нацгвардию для обеспечения безопасности на выборах

«Сегодня не менее 18 штатов и округ Колумбия (город Вашингтон — ред.) привлекли войска национальной гвардии для поддержки усилий по обеспечению безопасности выборов», — заявил телеканал.
Согласно NBC News, национальную гвардию привлекли такие штаты, как Аризона, Северная Каролина, Пенсильвания, Висконсин и Невада.
«В общей сложности около 350 военнослужащих сегодня будут работать в двух категориях: кибербезопасность и правоохранительная деятельность или обеспечение порядка на выборах», — добавил телеканал.
Выборы президента США проходят во вторник. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, республиканскую — экс-президент Дональд Трамп. Решающим будет исход голосования в колеблющихся штатах, где ни одна из партий не обладает однозначным перевесом. В этом году к ним относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.