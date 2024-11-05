Нетаньяху уволил министра обороны Израиля

«К сожалению, хотя в первые месяцы войны было доверие и шла очень плодотворная работа, в последние месяцы это доверие между мной и министром обороны пошатнулось», — заявил Нетаньяху.
По его словам, Галант принимал решения и делал заявления, которые не согласовывались с позицией правительства, и из этих разногласий извлекали выгоду враги Израиля.
Бывший министр после увольнения сказал, что безопасность Израиля всегда была и будет «смыслом» его жизни, передает Axios.
Пост министра иностранных дел вместо Каца может занять министр без портфеля Гидеон Саар.
65-летний Галант был министром обороны страны с конца 2022-го. В марте 2023-го из-за того, что глава военного ведомства критиковал судебную реформу, проводимую премьером, Нетаньяху его уволил, но потом передумал и оставил на посту, отметив, что хочет оставить «позади» споры с ним.
Галант — член партии Нетаньяху «Ликуд». Учился в Университете Хайфы в Израиле и Гарвардской школе бизнеса.
Службу в израильской армии он начал в 1974 году в подразделении коммандос «Шайетет 13» в ВМС, которым впоследствии командовал, также был командиром других подразделений ЦАХАЛ. Вышел в отставку с военной службы в 2011 году как генерал-майор.
В 2015-м впервые был избран в парламент Израиля. После этого занимал посты министра строительства, затем алии и интеграции, потом — министра образования. 28 декабря 2022-го возглавил Минобороны.
Во время пребывания Галанта на посту на Израиль напал ХАМАС. Это событие министр назвал «серьезным ударом» по стране и сказал, что сектора Газа заплатит за произошедшее такую цену, которая «изменит реальность на поколения вперед».
Министр выражал мнение, что разрешить конфликт можно только военным путем, но был недоволен отсутствием послевоенных планов относительно сектора Газа. Он говорил, что предлагал свой план создания новой палестинской администрации, не связанной с ХАМАС, но «не получил ответа» от различных израильских министерств.
При нем также началась военная операция Израиля в Ливане против «Хезболлы», которая поддерживает ХАМАС. Министр обещал, что операция позволит жителям севера Израиля, граничащего с Ливаном, вернуться в свои дома.