В Севастополе 5 ноября депутаты утвердили границу с Республикой Крым

5 ноября парламентарии Севастополя на пленарном заседании Законодательного собрания города-героя утвердили границу с Республикой Крым.
По словам и. о. заместителя губернатора Севастополя Максима Жукалова, принятие закона даст возможность завершить процедуру по внесению сведений о границе между субъектами РФ в Единый государственный реестр недвижимости.
Кроме того, это решение поможет завершить работу над генеральным планом города.
Как заверил и. о. заместителя губернатора Севастополя, никаких изменений в границах не произойдёт, а, значит, территория Севастополя останется прежней.
Напомним, что 10 сентября депутаты крымского парламента уже приняли закон об утверждении заключения соглашения с Севастополем. Подобный законопроект был внесён для рассмотрения на заседание севастопольского парламента в октябре.
Ранее мы писали о том, что в октябре 2024 года в родильном доме № 2 Севастополя родилось 290 малышей.