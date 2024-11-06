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В Севастополе 5 ноября депутаты утвердили границу с Республикой Крым

Это произошло на пленарном заседании Законодательного собрания Севастополя.

Источник: Аргументы и факты

5 ноября парламентарии Севастополя на пленарном заседании Законодательного собрания города-героя утвердили границу с Республикой Крым.

По словам и. о. заместителя губернатора Севастополя Максима Жукалова, принятие закона даст возможность завершить процедуру по внесению сведений о границе между субъектами РФ в Единый государственный реестр недвижимости.

Кроме того, это решение поможет завершить работу над генеральным планом города.

Как заверил и. о. заместителя губернатора Севастополя, никаких изменений в границах не произойдёт, а, значит, территория Севастополя останется прежней.

Напомним, что 10 сентября депутаты крымского парламента уже приняли закон об утверждении заключения соглашения с Севастополем. Подобный законопроект был внесён для рассмотрения на заседание севастопольского парламента в октябре.

Ранее мы писали о том, что в октябре 2024 года в родильном доме № 2 Севастополя родилось 290 малышей.