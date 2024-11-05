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Маск планирует в ночь выборов находиться рядом с Трампом, пишут СМИ

МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск планирует в ночь выборов находиться рядом с кандидатом в президенты США от республиканцев Дональдом Трампом в резиденции во Флориде, сообщает газета New York Times со ссылкой на источники.

Источник: AP 2024

«Илон Маск планирует в ночь выборов находиться с бывшим президентом Дональдом Трампом», — говорится в публикации.

По данным источников, Маск будет находиться в резиденции Мар-а-Лаго во Флориде, где пройдет ряд мероприятий. Как отмечают источники, предприниматель войдет в узкий круг людей, наблюдающих за результатами вместе с Трампом.

Маск с годами становится всё более политически активным и регулярно комментирует вопросы американской политики в своей соцсети X. При этом ранее он публично критиковал как демократов, так и республиканцев, говоря, что не поддерживает ни одну партию, но со временем его взгляды становились все более правыми, и уже в 2024 году он открыто заявил о своей поддержке Республиканской партии, а также основал политический комитет America PAC для поддержки Трампа.

Выборы президента США проходят во вторник. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, республиканскую — экс-президент Дональд Трамп. Решающим будет исход голосования в колеблющихся штатах, где ни одна из партий не обладает однозначным перевесом. В этом году к ним относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.

Трамп Дональд