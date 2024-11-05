Маск планирует в ночь выборов находиться рядом с Трампом, пишут СМИ

Маск с годами становится всё более политически активным и регулярно комментирует вопросы американской политики в своей соцсети X. При этом ранее он публично критиковал как демократов, так и республиканцев, говоря, что не поддерживает ни одну партию, но со временем его взгляды становились все более правыми, и уже в 2024 году он открыто заявил о своей поддержке Республиканской партии, а также основал политический комитет America PAC для поддержки Трампа.