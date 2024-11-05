Захарова назвала «главную боль» США

«Вы же видите, как люди буквально готовы нападать друг на друга, бить друг друга только за то, что другой человек носит символику или агитирует за политика, которому верят и доверяют, — обратила внимание дипломат. — И все это уже сейчас, даже перед выборами, выливается буквально в уличные погромы, причем это не единичные случаи. И как это преодолевать, честно говоря, мне кажется, даже в Штатах никто не знает и не понимает, потому что это беспрецедентно».