Баринов и Кукушкина ушли из правительства Калининградской области

Вице-премьер Илья Баринов и министр развития инфраструктуры Евгения Кукушкина ушли в отставку. Должность заместителя председателя регионального правительства остаётся вакантной. Исполняющей обязанности главы Мининфраструктуры стала Юлия Фадеева.
Имя Ильи Баринова убрали из данных о структуре правительства. Изменения в руководстве министерством развития инфраструктуры отражены в телефонном справочнике. Информацию об отставке подтвердил корреспонденту Калининград.Ru источник в правительстве. По его словам, чиновники оставили посты на прошлой неделе.
Сведения о том, что у некоторых членов правительства истекли контракты 31 октября подтверждала пресс-секретарь губернатора Мариам Башкирова. Новый состав министров планируют утвердить до 18 ноября.
Илья Баринов стал вице-премьером в 2017 году. До этого он работал помощником заместителя федерального правительства Ольги Голодец.
Евгения Кукушкина возглавила министерство развития инфраструктуры в 2020 году, после ухода Елены Дятловой в администрацию Калининграда. До этого она работала первым заместителем руководителя агентства по имуществу.