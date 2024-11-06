Баринов и Кукушкина ушли из правительства Калининградской области

Имя Ильи Баринова убрали из данных о структуре правительства. Изменения в руководстве министерством развития инфраструктуры отражены в телефонном справочнике. Информацию об отставке подтвердил корреспонденту Калининград.Ru источник в правительстве. По его словам, чиновники оставили посты на прошлой неделе.